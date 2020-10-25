الرياض 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:- اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة.. أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.- التعليم تعلن عن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول.- 50 ساعة «بطولية» للدفاع المدني تسيطر على حريق تنومة.- فهد بن منصور بن ناصر رئيسا للاتحاد العالمي .. الابتكار وفرص المستقبل أمام قمة رواد الأعمال الشباب.- 2084 مستفيدا من خدمات مستشفى كرى بـ«مأرب»- المملكة تدعو لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.- هيئة الزكاة: ضبط 22.68 ألف مخالفة لضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام.- المملكة لـ «الأمم المتحدة»: حريصون على ترسيخ الاعتدال والحد من خطابات الكراهية- بمناسبة رئاستها "العشرين" .. السعودية تطرح فئة 20 ريالا من العملة الورقية اليوم.- مجلس الاتحاد الأفريقي يدعو الحكومة والمحتجين في نيجيريا إلى الحوار لوقف الاضطرابات.- الصحة تنصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية.- قياس تجربة المرضى.. وتقييم «ربع سنوي» لنموذج الرعاية الصحية.- واشنطن تصعد الضغوط قبل الانتخابات الرئاسية.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران .. وإحكام الحصار عبر “فاتف”.// يتبع //06:15ت م0003