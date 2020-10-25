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الأحد 1442/3/8 هـ الموافق 2020/10/25 م واس
الرياض 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
- اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة.. أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
- التعليم تعلن عن آلية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول.
- 50 ساعة «بطولية» للدفاع المدني تسيطر على حريق تنومة.
- فهد بن منصور بن ناصر رئيسا للاتحاد العالمي .. الابتكار وفرص المستقبل أمام قمة رواد الأعمال الشباب.
- 2084 مستفيدا من خدمات مستشفى كرى بـ«مأرب»
- المملكة تدعو لاستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
- هيئة الزكاة: ضبط 22.68 ألف مخالفة لضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام.
- المملكة لـ «الأمم المتحدة»: حريصون على ترسيخ الاعتدال والحد من خطابات الكراهية
- بمناسبة رئاستها "العشرين" .. السعودية تطرح فئة 20 ريالا من العملة الورقية اليوم.
- مجلس الاتحاد الأفريقي يدعو الحكومة والمحتجين في نيجيريا إلى الحوار لوقف الاضطرابات.
- الصحة تنصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية.
- قياس تجربة المرضى.. وتقييم «ربع سنوي» لنموذج الرعاية الصحية.
- واشنطن تصعد الضغوط قبل الانتخابات الرئاسية.. عقوبات أمريكية جديدة على إيران .. وإحكام الحصار عبر “فاتف”.
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