سيئول 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأبلغت كوريا الجنوبية اليوم عن حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض اليوم، لتصبح أول إصابة من نوعها تبلغ عنها البلاد في 32 شهرا.وأوضحت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية أنه تم اكتشاف سلالة إنفلونزا الطيور الفتاكة H5N8 في عينة تم جمعها من الطيور البرية يوم الأربعاء الماضي في تشونان، على بعد 92 كيلومترا جنوب سيئول.// انتهى //06:55ت م0009