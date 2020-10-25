الرياض 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الكساندر فان دير بيلن، الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //09:19ت م0011