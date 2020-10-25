طرابلس 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على زيارة رئيس مجلس النواب عقيله صالح إلى المغرب، ولقائه مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، مبينة أن عقيله صالح قال إن تفاهمات بوزنيقة ،سابقةفي تاريخ الحوار الليبي الليبي، وأنها لقيت القبول من طرف الشعب الليبي ،وأن المغرب وفر كل الإمكانيات لليبيين من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.وأشارت الصحف إلى الترحيب الواسع في كافة الأوساط المحلية للاتفاق العسكري بين الجيش الليبي وقوات الوفاق ، داعية جميع الأطراف إلى التحرك الفعلي من أجل انجاز ما تم الاتفاق عليه دون التأثر بضغوطات خارجية حقنا للدماء ، والعمل على وقف التدخلات الخارجية وإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب حسب الجدول الزمنى المعد لذلك .وواصلت الصحف رصدها للترحيب العربي الواسع بالاتفاق العسكري بين الأطراف الليبية ووردت من رئاسة البرلمان العربي ، ومن رئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومن دولة السودان، وجمهورية مصر العربية ،وتونس ، والجزائر، والمغرب ، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين ،مؤكدين تأكيدهم على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف أممي، متمنين أن يكون هذا الاتفاق مستدامًا وملزمًا ومحترمًا.واهتمت بتصريحات اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بأن أردوغان يسعى للحفاظ على المكتسبات التركية في ليبيا، موضحا أن الجيش يراقب دور الأمم المتحدة في مواجهة العراقيل وحل الميليشيات الإجرامية، وأن الجيش ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه بجنيف .وعرجت على إعلان الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن ترحيبها الشديد بالاتفاق الذي تم توقيعه من قبل وفدي اللجنة العسكرية المشتركة الليبية ، نيابة عن الجيش الليبي في حكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.// انتهى //09:44ت م0016