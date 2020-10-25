رام الله 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 4 وفيات و410 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و382 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث تم إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الخليل، ومهاجمة مستوطنين لرعاة الماشية، وقطعهم أشجار زيتون في جالود، واعتداءهم على منازل في عصيرة القبلية.ونشرت أقوال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسة مفتوحة الإثنين المقبل، لمناقشة مطالبة الرئيس محمود عباس، للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، البدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام، لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.وألقت صحف الأحد الضوء على إعلان الرئاسة الجزائرية،أمس السبت، دخول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحجر الصحي الطوعي، بناء على توصيات طبية.وتطرقت إلى انطلاق أمس السبت، عملية تصويت المصريين في الداخل، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في 14 محافظة.// انتهى //10:09ت م0017