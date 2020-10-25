الخرطوم 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على ترحيب السودان باتفاق وقف إطلاق النار الدائم والفوري في ليبيا الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة.ونقلت عن وزير العدل السوداني الدكتور نصر الدين عبدالباري قوله: "إن الوثيقة الدستورية لاتضع قيوداً غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل".وعرجت الصحف على إدانة الحكومة الأردنية، أمس، استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلّم تحت ذريعة حرية التعبير، مؤكدة تأييدها لبيان منظمة التعاون الإسلامي، الذي يعبر عن موقف الأمة الإسلامية في هذا الصدد.ونشرت ترحيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأميركية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.وأولت اهتمامًا بدعوة وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو أرمينيا وأذربيجان إلى "إنهاء أعمال العنف وحماية المدنيّين" في إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي الذي يشهد قتالاً دمويّاً منذ ثلاثة أسابيع.وأشارت صحف السودان إلى أن الحكومة الإيطالية تدرس فرض قيود جديدة مجدداً للحد من تفشي فيروس كورونا.// انتهى //10:14ت م0020