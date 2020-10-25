نابلس 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واساستشهد شاب فلسطيني من قرية يتما جنوب نابلس، اليوم، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ملاحقة مركبته بالقرب من ترمسعيا شمال شرق محافظة رام الله.وأعلنت مصادر أمنية وطبية في نابلس، استشهاد الشاب عامر عبد الرحيم صنوبر نتيجة الاعتداء عليه بالضرب المبرح على أنحاء متفرقة من جسده من قبل قوات الاحتلال، بعد ملاحقة مركبته قرب بلدة ترمسعيا بين نابلس ورام الله.// انتهى //10:20ت م0021