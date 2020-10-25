برلين 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.وأوضح المعهد في بيان له اليوم أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا منذ بداية تفشي المرض بلغ 429181 شخصا.كما ارتفع عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس بإجمالي 29 شخصا مقارنة بأمس السبت وبلغ إجمالي حالات الوفاة حاليا 10032 شخصا، بحسب بيانات المعهد.// انتهى //10:24ت م0024