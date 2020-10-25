الرياض 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واساختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب ، البرنامج التدريبي الذي عقد عن بُعد بعنوان " ممارس جودة التدريب"، استهدف ممارسي الجودة في قطاع التدريب، واستمر لمدة أربعة أيام.وهدف البرنامج التأسيسي الذي نظمه المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب " مسار" التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى بناء القدرات والكفاءات في مجال الجودة بقطاع التدريب والتعرف على فلسفة وآليه الاعتماد المؤسسي والأدوات التقنية المساندة.ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج المتعددة التي تستهدف ممارسي ومراجعي الجودة في قطاع التدريب وذلك ضمن برامج بناء القوى البشرية المتخصصة في التقويم والاعتماد لتحقيق مفاهيم الجودة في قطاع التدريب على المستوى الوطني.شارك في البرنامج التدريبي مجموعة من المختصين في مجال القياس والتقويم، ومجموعة من المتدربين من جميع القطاعات والصناعات من مختلف مناطق المملكة.// انتهى //10:27ت م0025