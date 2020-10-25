جيزان 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـعدد 116041 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن 39312 مستفيد، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 76729 مسحة من خلال عدة مواقع منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.وتقوم عيادات تطمن باستقبال من يعانون من أعراض كورنا مثل، ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان لحاستي الشم والتذوق"، وذلك دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراض، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".// انتهى //10:31ت م0026