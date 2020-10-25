الدمام 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسفعل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية برامج وفعاليات ضمن حملة "الصلاة نور" في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.وتهدف الحملة إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض ولوحات الطرق وشاشات المجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي أن الخطة الميدانية والتوعوية للفرع تواكب هذه الحملة المباركة التي تعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام، انطلاقاً من اهتمام ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ في بلادنا المباركة بشعائر الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.// انتهى //11:02ت م0029