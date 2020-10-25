الرياض 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنساح، خلال شهر ربيع الأول الجاري المحاضرات التوعوية، يلقيها مجموعة من الدعاة "عن بعد" في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، حيث تُستهل بمحاضرة بعنوان (دولة التوحيد المملكة العربية السعودية) يُلقيها سامي بن عبدالعزيز العتيبي في الرابع عشر منه.وفي اليوم السادس عشر منه يلقي محمد بن عبدالله السبيّل مُحاضرة بعنوان (التحذير من جماعة التبليغ)، وفي اليوم الثامن عشر يلقي سعيد بن بجاد القحطاني مُحاضرة بعنوان (أهمية التوحيد)، وفي العشرين من الشهر يلقي سعد بن شايم العنزي مُحاضرة بعنوان (التحذير من الجماعات والأحزاب)، وتختتم المحاضرات يوم الأحد الثاني والعشرين منه بمُحاضرة بعنوان يُلقيها محمد بن رمزان الهاجري.وتأتي هذه المحاضرات ــ التي تبث عبر حساب الجمعية في تويتر ــ ضمن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" التي يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذها بمحافظات ومراكز منطقة الرياض؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأهمية التزام منهج السلف الصالح، والتحذير من أصحاب الفكر المُنحرف.// انتهى //11:03ت م0030