فيلنيوس 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسبدأت في ليتوانيا، اليوم، الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية وذلك في أجواء موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.وتمت دعوة ما يقرب من 5ر2 مليون مواطن يمتلكون حق الانتخاب في ليتوانيا لاختيار 68 نائبا من بين 141 عضوا هم أعضاء البرلمان.وكانت الجولة الأولى التي جرت يوم الحادي عشر من الشهر الجاري أسفرت عن تقدم حزب اتحاد الوطن المحافظ على الائتلاف الحاكم الذي يكونه كل من حزب المزارعين والخضر الذي حصل على 16 مقعدا.وفشلت عدة أحزاب في الجولة الأولى في دخول البرلمان بسبب عدم اجتيازها عقبة الخمسة بالمئة، ومن هذه الأحزاب الشركاء الثلاثة في الائتلاف المكون من اتحاد المزارعين والخضر ، إلا أن هذه الأحزاب يمكنها أن تدخل البرلمان عبر إجراء الانتخاب المباشر.ولن يبت في أمر تكوين ائتلافات محتملة إلا بعد إتمام إجراءات التصويت.// انتهى //11:15ت م0036