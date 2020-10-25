عام / أكثر من 47600 مستفيد من خِدْمات عيادات "تطمن"في الطائف
الأحد 1442/3/8 هـ الموافق 2020/10/25 م واس
الطائف 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس
قدمت عيادات "تطمن " في الطائف خِدْماتها لـ 47624 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .
وتُقدم عيادة "تطمن" خِدْماتها من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال ، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .
// انتهى //
11:18ت م
0037