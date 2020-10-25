الطائف 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن " في الطائف خِدْماتها لـ 47624 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .وتُقدم عيادة "تطمن" خِدْماتها من خلال 14 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال ، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //11:18ت م0037