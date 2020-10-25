عسير 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسقدّمت عيادات " تطمن" في منطقة عسير خِدْماتها لأكثر من 238 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.وأوضحت صحة عسير أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية، مشيرة إلى أنها مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //11:26ت م0039