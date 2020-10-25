جدة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسنفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة الأسبوع الماضي 5112 جولة رقابية تفتيشية على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1167 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة .وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2158 جولة و628 مخالفة ، والطائف 1371 جولة و380 مخالفة ، والعاصمة المقدسة 1042 جولة و124 مخالفة ، والقنفذة 441 جولة و35 مخالفة .وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال .يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911 "// انتهى //11:34ت م0040