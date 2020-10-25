سياسي / فوز مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية في جزيرة سيشل
الأحد 1442/3/8 هـ الموافق 2020/10/25 م واس
فيكتوريا 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس
فاز زعيم المعارضة في جزيرة سيشل وافيل رامكالاوان بالانتخابات الرئاسية، متفوقًا على الرئيس الحالي داني فاوري.
وقال رئيس لجنة الانتخابات في سيشل داني لوكاس "أعلن أن ... رامكالاوان هو المرشح المُنتخب" ، مشيراً إلى أنه فاز بنسبة 54.9 % من الأصوات الصحيحة،متفوقًا على فاوري الذي حصل على 5ر43. %.
وكان رامكالاوان قد نافس في الانتخابات عام 2015، ولكنه خسر بفارق 193 صوتًا.
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11:49ت م
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