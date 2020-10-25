فيكتوريا 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسفاز زعيم المعارضة في جزيرة سيشل وافيل رامكالاوان بالانتخابات الرئاسية، متفوقًا على الرئيس الحالي داني فاوري.وقال رئيس لجنة الانتخابات في سيشل داني لوكاس "أعلن أن ... رامكالاوان هو المرشح المُنتخب" ، مشيراً إلى أنه فاز بنسبة 54.9 % من الأصوات الصحيحة،متفوقًا على فاوري الذي حصل على 5ر43. %.وكان رامكالاوان قد نافس في الانتخابات عام 2015، ولكنه خسر بفارق 193 صوتًا.// انتهى //11:49ت م0044