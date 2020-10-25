نجران 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسبلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران في الأسبوع الثامن من العام الدراسي الحالي، 98.112 مستخدماً في الفترة الممتدة من الـ 18إلى الـ 22 من شهر أكتوبر الجاري.وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة أن عدد المـِلَفّات المستعرضة خلال نفس الفترة بلغ نحو مليونين مِلَف، وبلغ عدد لوحات المناقشة ما يقارب 3 آلاف لوحة، ونحو 42 ألف تقييم.واستعرض التقرير تفاصيل 19.745 فصلاً افتراضياً، منها 521 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين من خلالها 70.695، فيما بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 103.542، ووصل عدد الشعب إلى 1132 شعبة، أدارها 5654 أستاذاً، بحضور 20.661 طالباً.// انتهى //11:51ت م0045