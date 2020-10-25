طرابلس 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 اكتوبر020 2 واسأكد آمر المنطقة العسكرية الليبية في طرابلس عبد الباسط مروان ، أهمية تنفيذ بنود الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء الدولة الليبية ،مع وجود ضمانات دولية لذلك وعدم تكرار ماحصل.وشدد مروان في تصريحات له اليوم على استعداد منطقة طرابلس العسكرية التابعة لرئاسة أركان الوفاق لتنفيذ بنود الاتفاق.وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الذي توصل إليه وفدا حكومة الوفاق والقيادة العامة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف 12 بندا.وتأتي كل هذه الخطوات العسكرية قبل انعقاد جلسات حوار سياسي في تونس برعاية أممية سيجلس فيها الفرقاء السياسيون الليبيون على طاولة التفاوض لتحديد مسارات مهمة تخص إجراء انتخابات ديمقراطية في ليبيا، وتشكيل مؤسسة عسكرية موحدة، وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد.// انتهى //11:58ت م0047