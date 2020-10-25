الجبيل 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل ارتفاع بنسبة 5% خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2020م، وذلك في إجمالي المنتجات بواقع 60 منتجاً عبر مناولة أكثر 5,5 مليون طن من مختلف المنتجات البترولية المكررة والبتروكيماوية.وشملت المنتجات التي انطلقت من ميناء الملك فهد الصناعي مواد خام الحديد، والديزل، السماد الصناعي (اليوريا)، وفحم بترولي، وامونيا، وكبريت، كما قام الميناء بالتصدير عدد من الموانئ في الصين، سنغافورة، مصر، الإمارات، الهند، هولندا، وذلك من خلال 162 سفينة مختلفة الحمولات والأحجام.وأكد الميناء أنه يمتلك جميع المعدات والتجهيزات المتطورة لمناولة المواد السائلة والصلبة السائبة بجميع أنواعها، إضافة إلى مناولة المواد البترولية المكررة والبتروكيماويات، إلى جانب المواد الإنشائية الصناعية الثقيلة الخاصة بالمصانع الحديثة بالمنطقة الصناعية، ومختلف المواد الأخرى.// انتهى //12:08ت م0048