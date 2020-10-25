مكة المكرمة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واستفقَّد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، مشروع تحسين المشهد الحضري، ومشروع ممشى زينب الهلالية بحي الشوقية بمكة المكرمة.وأطلع معاليه على منجزات وكالة التشييد والصيانة‬ لرصد وتوثيق مظاهر التلوث البصري بالعاصمة المقدسة، ومعاينة الطُرق والشوارع المستهدفة ذات الأولوية لتحسين المشهد الحضري بمكة المكرمة وهي: طريق الأمير محمد بن سلمان بطول 12.5 كلم، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بطول 18.2 كلم، وشارع السيدة زينب الهلالية بالشوقية بطول 4.4 كلم، وشارع السيدة فاطمة الزهراء بالنسيم بطول 4.2 كلم، وشارع عبدالله عريف بطول 3.2 كلم.ويجري العمل حالياً على تعديل الملاحظات المرصودة من قِبل الاستشاري المختص، وبتنسيق مشترك بين الإدارات المعنية في وكالة التشييد والصيانة ونظيرتها في وكالة البلديات وإدارات أُخرى، على أن تنتهي المرحلة الأولى من المعالجة في بداية السنة الميلادية القادمة - بإذن الله -.وفي السياق ذاته تفقَّد أمين العاصمة المقدسة ممشى السيدة زينب الهلالية‬، حيث بلغت نسبة الإنجاز 50٪ ويضم المشروع ساحة أم المؤمنين وأمهات المؤمنين بمساحة 382 متراً مربعاً، ومسطحات خضراء بمساحة 7390 متراً مربعاً، ومسطحات مائية تحتوي على نافورة وشلال بمساحة 820 متراً مربعاً، إضافةً إلى 78 مقعداً، و 335 عموداً للإنارة، ويبلغ طول المشروع بالكامل 2365 متراً، وأُنجز منه في المرحلة الحالية 1070 متراً، ويجري العمل على استكمال ما تبقى من المشروع وإنجازه خلال الفترة المحددة.// انتهى //12:08ت م0049