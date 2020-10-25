جدة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واستنظم جامعة دار الحكمة بجدة الخميس المقبل، فعالية توعوية عبر الاتصال المرئي لمرضى الجلطات والحبسة اللغوية وذويهم.ويأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للجلطات الدماغية الذي تنفذه المنظمة العالمية للجلطات، الذي يتزامن مع نهاية شهر أكتوبر الجاري.وتعد هذه الفعالية الوحيدة في العالم العربي، التي تستهدف شرائح المجتمع من جميع أنحاء الوطن العربي، في حين تستقطب الفعالية عدد من المتحدثين من مختلف التخصصات.كما يتطرق المتحدثون خلال الفعالية التي ستُقام في تمام الساعة الـ 8 وحتى 9:30 مساءً، إلى التعريف بالحبسة اللغوية وإعطاء بعض النصائح والإرشادات عند التعامل مع هذه الفئة، إضافة إلى استعراض العديد من التجارب في بعض الأنشطة المفيدة.// انتهى //12:11ت م0050