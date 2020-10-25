الرياض 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، عددًا من الدروس العلمية بعنوان: (دورس ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله) يلقيها عدد من الدعاة في جوامع ومساجد محافظة الدوادمي بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء، وتنطلق اعتبارًا من يوم غدٍ الأثنين وحتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.وستقدم الدروس في مسجد شمال الدوريات، وجامع القويز، ومسجد الخليل، ومسجد السنبلة، وجامع فيضة الهيشة بنفي، وجامع بديعة المراشدة بالجمش، ومسجد الصالحين، ومسجد أبو قيان، ومسجد السعيدان، وجامع أبي بكر رضي الله عنه، وجامع الجريسي، وجامع الركيان، وجامع العبداللطيف، ومسجد علي المغيري، ومسجد سعيد بن عامر، ومسجد التوحيد، وجامع المطيري، ومسجد الشمالي بالرفايع.وتأتي هذه الدروس ضمن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في مختلف محافظات ومراكز منطقة الرياض، لتعزيز اللحمة الوطنية، وحث الناس على وحدة الصف والكلمة، والحفاظ على نعمة الأمن والأمان.// انتهى //13:20ت م0072