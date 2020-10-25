أبها 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسبحث الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بأبها الدكتور رياض آل عقران مع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير هادي الشهراني، آليات دعم قطاع الأعمال وسبل تعزيز التعاون لتطوير القطاع التجاري والصناعي بمنطقة عسير.جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بمقر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأبها، تم خلاله مناقشة أهم الإجراءات التي اتخذها فرع الوزارة بعسير لتذليل الصعوبات وتسهيل الاشتراطات على الشركات الوطنية للحصول على خدمة سلسة وسريعة.كما عرض آل عقران أهم متطلبات قطاع الأعمال وعوامل تجويد الأداء، ووسائل التعاون المشترك لتطوير البرامج والخدمات المقدمة لرجال وسيدات الأعمال بالمنطقة.// انتهى //13:21ت م0073