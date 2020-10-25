الرياض 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسنفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ضمن برنامج مبادرة انتماء الذي نفذته ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة مواكبة لليوم الوطني الـ 90، ما مجموعه 1853 كلمة ومحاضرة.وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أن المبادرة تضمنت أيضاً توزيع 978 برشور، وإنتاج 175 مقطع فيديو، و39 مقطعاً صوتياً، وثلاث مسابقات، وتوزيع 501 مطوية، ونشر 1226 إعلان وتفاعل بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن مجموعة من البرامج والمناشط التي اعتمدتها الوزارة بهذه المناسبة الوطنية.// انتهى //13:23ت م0074