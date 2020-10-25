عام / 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات
الأحد 1442/3/8 هـ الموافق 2020/10/25 م واس
أبو ظبي 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1359 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتي وفاة ، و 2037 حالة شفاء .
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 125.123 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 477 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 118.931 حالة .
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