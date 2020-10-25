بروكسل 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسرحب الاتحاد الأوروبي اليوم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية في اختتام أعمال الدورة الرابعة للجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) برعاية الأمم المتحدة.وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان "يشجع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الآن الأطراف الليبية على التنفيذ الكامل والفوري لاتفاقية وقف إطلاق النار".ودعا جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين إلى دعم الجهود الليبية بشكل لا لبس فيه والامتناع عن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي ووقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.وشدد البيان على أن كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب يجب أن ينسحبوا على الفور وأن كل تدخل أجنبي غير مقبول.// انتهى //13:36ت م0078