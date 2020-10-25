الكويت 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر55 نقطة ليبلغ مستوى 64ر5562 نقطة بنسبة هبوط بلغت 99ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 19ر240 مليون سهم تمت عبر 11256 صفقة نقدية بقيمة بلغت 50 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 31ر20 نقطة ليبلغ مستوى 50ر4381 نقطة بنسبة هبوط بلغت 46ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 14ر140 مليون سهم تمت عبر 4768 صفقة نقدية بقيمة 07ر7 ملايين دينار .كما انخفض مؤشر السوق الأول 08ر73 نقطة ليبلغ مستوى 79ر6157 نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 05ر100 مليون سهم تمت عبر 6488 صفقة بقيمة 9ر42 مليون دينار .// انتهى //13:50ت م0081