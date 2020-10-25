اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام
الأحد 1442/3/8 هـ الموافق 2020/10/25 م واس
الكويت 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 7ر55 نقطة ليبلغ مستوى 64ر5562 نقطة بنسبة هبوط بلغت 99ر0 %.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 19ر240 مليون سهم تمت عبر 11256 صفقة نقدية بقيمة بلغت 50 مليون دينار كويتي .
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 31ر20 نقطة ليبلغ مستوى 50ر4381 نقطة بنسبة هبوط بلغت 46ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 14ر140 مليون سهم تمت عبر 4768 صفقة نقدية بقيمة 07ر7 ملايين دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الأول 08ر73 نقطة ليبلغ مستوى 79ر6157 نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 05ر100 مليون سهم تمت عبر 6488 صفقة بقيمة 9ر42 مليون دينار .
// انتهى //
13:50ت م
0081