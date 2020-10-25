نيامي 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأعلن الاتحاد الأوروبي​ تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 4.2 مليون يورو لتعزيز مساعداته لمنكوبي الفيضانات الأخيرة في النيجر​.وأوضح مفوّض ​الاتحاد الأوروبي​ لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، في تصريح صحفي، أنّ هذه الأموال ستدعم أعمال الإغاثة الّتي تقوم بها منظمة ​الصليب الأحمر الدولي​، والآليّة الوطنيّة للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الإنسانيّة في النيجر، مشيرًا إلى أنّ الاتحاد يهدف لتعزيز دعمه الإنساني للمواطنين الّذين تضرّروا بشدّة من الفيضانات.ولفت لينارتشيتش إلى أنّ جزءًا من هذه الأموال سيُستخدم في دعم الآليّة الوطنيّة للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الإنسانيّة في النيجر، حيث ستوفّر مأوى مؤقّتًا ومجموعة من السلع غير الغذائيّة والصحيّة لأكثر من 11 ألف مواطن منكوب في أقاليم ديفا وتاهوا وتيلابيري ومارادي.// انتهى //13:50ت م0082