الدمام 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات برأس تنورة سلسلة من الكلمات خلال الشهر الحالي يلقيها عدد من المشايخ والدعاة بمساجد المحافظة وجوامعها بعد صلاة العشاء.وتتناول الكلمات عدة مواضيع منها فضل الدعاء وتقام في مسجد سارة ومسجد الإمام الشافعي، والتوكل على الله في مسجد الرحمن ومسجد بلال بن رباح، وشرح حديث إنما الأعمال بالنيات في مسجد التقوى ومسجد خباب بن الأرت، وفضل الاستغفار في مسجد خالد بن الوليد ومسجد عائشة.ويأتي تنظيم هذه الكلمات في إطار الجهود التي يقوم بها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمحافظات ومراكز المنطقة الشرقية، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //15:01ت م0107