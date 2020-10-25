حجة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس , 7,056 سلة غذائية، تزن 754 طنًا و992 كيلو غرامًا، للنازحين والأسر الأشد فقرا في مناطق بني فائد والجعدة والتنابكه والطينه وشليلة والعتنه والغرزه ومبجر وبني حسن والدير والسادة الشمالية وبني حسين وقري السادة وبني فاضل وبني الزين التابعة لمديريات ميدي وحرض وعبس بمحافظة حجة، استفاد منها 18,685 نازحًا ومتضررًا.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.// انتهى //15:01ت م0108