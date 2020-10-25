الدمام 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية ممثلة في إدارة الموهوبين أمس، 6 برامج إثرائية لجميع مراحل التعليم؛ تنفذ على مدى أسبوع، وتستهدف 194 طالباً موهوباً في مدن ومحافظات المنطقة.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن البرامج الإثرائية التي أطلقتها إدارة تعليم المنطقة تضمنت برامج، مهارات القرن 21 ، و صناعة الابتكار ، وهندسة التفكير، والقبعات الست، والخرائط الذهنية، ومهن المستقبل، مشير إلى أن الإدارة طرحت سلسة من البرامج الإثرائية النوعية تجاوزت 25 برنامجاً إثرائياً موجها للموهوبين خلال الفصل الدراسي الحالي بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية لكل موهوب ثم إطلاق البرامج الخاصة أو المشتركة لتزويد الموهوبين بجميع الدعومات العلمية ضمن استراتيجية خاصة تسهم في صقل الموهوب وإبراز مهاراته وإمكانياته بكفاءة عالية.// انتهى //15:04ت م0109