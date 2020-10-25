أبها 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأطلقت وكالة عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد للخدمات الطلابية والأنشطة الرياضية بشطر الطالبات ،اليوم ، فعاليات الملتقى التثقيفي الرياضي الثاني للطالبات، وذلك عبر شبكة الإنترنت، التي تضم مسابقات في الرياضات الجسدية والذهنية، إضافة إلى عدد من ورش العمل.وأوضحت وكيلة العمادة للخدمات الطلابية والأنشطة الرياضية الدكتورة صالحة أحمد عسيري، أن الملتقى يطلق فعالياته بتحدي المشي والذي ستتم فيه المنافسة بشكل إلكتروني من خلال تطبيقات رقمية لتحقيق مبدأ السلامة لجميع المتسابقات،كما يضم الملتقى أيضًا ورشتي عمل تتناول موضوعات الرياضة وجودة الحياة، والتغذية الصحية للرياضيين، إضافة إلى مسابقات خاصة بالرياضات الذهنية وذلك بالتعاون مع نادي الألعاب الإلكترونية بالجامعة.// انتهى //15:23ت م0111