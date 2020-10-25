بريدة08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, رجلي الأعمال محمد الخضير لتبرعه بمبلغ وقدره 600 ألف ريال ، وعبدالله الحبيب لتبرعه بمبلغ 350 ألف ريال ، لدعم العملية التعليمية عن بعد ، وذلك من خلال تـأمين أجهزة لوحية للطلاب والطالبات.وأشاد سموه ، بما يقدمه رجال الأعمال في المنطقة من دعم غير محدود في عدد من المجالات الخيرية والاجتماعية ، مشيراً إلى أن هذا الدعم الذي بذل يأتي لمساندة الطلاب والطالبات في التعليم عن بعد بالوسائل الممكنة كافة، ولتذليل جميع الصعوبات التي تعترضهم ليتمكنوا من الوصول إلى منصات التعليم الإلكترونية بيسر وسهولة وإكمال تحصيلهم العلمي.وأوضح مدير عام تعليم القصيم محمد الفريح, أن هذا الدعم يأتي تماشياً مع الظروف التـي فرضتها الاحتياطات الصحية لمواجهة وباء كورونا المستجد، بتعليق الحضور للمدارس واستمرار العملية التعليمية عن بعد.// انتهى //15:25ت م0113