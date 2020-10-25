إسلام آباد 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأدانت باكستان اليوم الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج مركز تعليمي في منطقة داشت بارشي في العاصمة الأفغانية كابل أمس السبت، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء بينهم أطفال.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، أن باكستان تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وستواصل دعم أفغانستان وهي تنعم بالسلام والاستقرار، مقدمة في الوقت نفسه التعازي لأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //15:28ت م0115