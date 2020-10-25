نواكشوط 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسرحبت موريتانيا باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع أول أمس في جنيف بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان: إن موريتانيا تهنئ الأشقاء الليبيين على هذا الاتفاق، الذي يمكن الوصول من خلاله إلى حل سياسي دائم ينهي معاناة الشعب الليبي الشقيق، متمنية في الوقت نفسه أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والسلم في منطقة الساحل وفي حوض المتوسط.وأشادت بجميع المبادرات العربية والأفريقية والدولية التي سعت إلى تحقيق المصالحة الوطنية الليبية.// انتهى //15:30ت م0117