إسلام آباد 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 832 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 327895 حالة، منها 10668 حالة نشطة تخضع للحجر الصحي.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأن 390 حالة شفاء سُجلت، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 310491 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أن 9 حالات وفاة جديدة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6736 حالة وفاة.// انتهى //15:31ت م0118