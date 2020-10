مكة المكرمة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسكشف عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور علي الشاعري , عن حصول المتدربين في "الدبلوم التنفيذي للسياحة والضيافة" الذي ينفذه المعهد على 8 شهادات عالمية معتمدة من المعهد الدَّولي لتحليل الأعمال International Institute of Business Analysis (IIBA)، بالإضافة إلى مدرسة برشلونة للسِّياحة والضِّيافة وفنِّ الطَّهي Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy (CETT)، وإنترتيك لضمان الجودة الشَّاملة Intertek Total Quality Assurance، وكريستال للمعايير الدوليَّة Cristal International Standards، علاوة على الشهادة المعتمدة التي يمنحها المعهد للمتدرب في هذا المجال.جاء ذلك خلال إطلاق معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة اليوم للدبلوم التنفيذي لإعداد القادة في السياحة والضيافة بهدف تنمية القطاع السياحي وتطويره في المملكة، وخلق فرص مهنية للشباب، بالإضافة إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة لشغل المناصب القياديَّة في قطاعي الفنادق والمطاعم.وأكد أنَّ المملكة تُعوِّل على زيادة مساهمة قطاع السِّياحة والضِّيافة في ناتج الاقتصاد الوطنيّ، وتطمح لأن تكون ضمن قائمة أكثر الدُّول استقبالًا للزُّوَّار، وخاصة فيما يتعلق باستقبال الحجَّاج والمعتمرين، لتحقيق الاستثمار المعرفيِّ والبشريِّ والاقتصاديِّ في هذا القطاع؛ والارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة فيه.بدوره أوضح المشرف العام على مركز "رفادة" للسياحة والضيافة الدكتور علي القاسم أن الدبلوم الذي يطرح 23 دورةَ تدريب بواقع 90 ساعةً ممتدة على مدار 3 أشهر متواصلة ويشرف عليه خبراء ومدربون ومختصون يشمل المهارات الإدارية العامَّة، ومهارات القيادة، وإدارة الموظفين، والمهارات المالية والمحاسبية، بالإضافة إلى مهارات التسويق الاستراتيجيِ.// انتهى //16:06ت م0136