ينبع 08 ربيع الأول1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسالتقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي اليوم , سفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري والوفد المرافق له.واستعرضت خلال اللقاء الموضوعات التي تتعلق بفرص الاستثمار المتاحة بمدينة ينبع الصناعية، كما تناول اللقاء التطور الصناعي والاقتصادي والتسهيلات التي تقدمها الهيئة الملكية بينبع للمستثمرين.وشاهد سفير جمهورية بنجلاديش عرضاً مرئياً تناول عدداً من الجوانب الحضارية والصناعية بمدينة ينبع ‏الصناعية، كما تجول السفير البنجلاديشي في المنطقة السكنية وعددًا من المعالم في المدينة.//انتهى //16:12ت م0139