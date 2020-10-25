إسلام آباد 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسلقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة آخرون بجروح جراء انفجار وقع اليوم في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع في حي "هزار كنجي" ونجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية، وأدى كذلك إلى تضرر السيارات والمباني القريبة.وأضافت أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، ونُقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.وأشارت وسائل الإعلام الباكستانية إلى أن الانفجار وقع في وقت فرضت فيه السلطات المحلية إجراءات أمنية استثنائية في كويتا للحد من وقوع أي أعمال إرهابية نظراً لعقد أحزاب المعارضة اجتماعاً احتجاجياً في مدينة كويتا.// انتهى //16:13ت م0140