القاهرة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسيعقد خبراء التعليم الفني والمهني العرب اجتماعًا غدًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة ممثلي الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "المكتب الإقليمي للتربية – بيروت"، لمناقشة مسودة خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية، التي أعدها فريق عمل خبراء من "الألكسو- اليونيسكو- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".وقالت الأمين العام المٌساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في تصريح اليوم، إن الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية رقم (64) في دورتها الرابعة التي عُقدت في لبنان خلال شهر يناير 2019، مشيرة إلى أن مسودة خطة التطوير التي تم تحديثها من قبل الخبراء تحمل عنوان " بوابة التنمية " لتتلاءم مع ظروف جائحة كورونا، وكيفية استمرار عملية التعليم الفني والمهني في ظل الظروف المٌشابهة خاصةً وأن هذا النمط من التعليم يتطلب الجانب التطبيقي والعملي للدارسين لاكتساب المهارات اللازمة وتقييمها، ويوجد صعوبة في تدريسه عبر أسلوب التعليم عن بُعد.وعبرت عن تفاؤلها بمشروع الخطة الذي يتسم بالمرونة اللازمة لاستيعاب جميع ظروف واحتياجات وإمكانيات الدول العربية، معربة عن أملها في أن يسفر الاجتماع عن مسار واقعي ورؤى قابلة للتطبيق.وأفادت أبو غزالة بأنه بعد الانتهاء من مرحلة الخبراء سيتم تنظيم منتدى يجمع كل أصحاب المصلحة "رجال أعمال، ومجتمع مدني، وقطاع عام وخاص، ومؤسسات التعليم الفني والمهني، والخبراء والمهتمين والمعنيين، والإعلام"، لعرض مسودة الخطة وبحث سُبل تنفيذها وفق الآليات التي سيتم الاتفاق عليها بين الدول العربية والشركاء ومن ثم عرضها على اجتماع لوزراء التعليم الفني والمهني بالدول العربية لبحث الخطة في صورتها النهائية واتخاذ القرار المُناسب لتنفيذها وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.// انتهى //16:27ت م0143