جدة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بمقر الأمانة اليوم ، سفير أستراليا لدى المملكة ، والمبعوث الخاص إلى المنظمة ، رضوان جدوت.وبحث الجانبان جملة من الموضوعات المتعلقة بقضايا السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية ، بالإضافة إلى التعاون في برنامج المنظمة في المنح الدراسية وبرامج التدريب وبناء القدرات.// انتهى //16:34ت م0146