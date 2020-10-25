سياسي / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل مبعوث أستراليا لدى المنظمة
الأحد 1442/3/8 هـ الموافق 2020/10/25 م واس
جدة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واس
استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بمقر الأمانة اليوم ، سفير أستراليا لدى المملكة ، والمبعوث الخاص إلى المنظمة ، رضوان جدوت.
وبحث الجانبان جملة من الموضوعات المتعلقة بقضايا السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية ، بالإضافة إلى التعاون في برنامج المنظمة في المنح الدراسية وبرامج التدريب وبناء القدرات.
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16:34ت م
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