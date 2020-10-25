القاهرة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بوزير التعليم العالي بجنوب السودان جابريال تشانجسون، الذي يزور مصر حاليًا.وعبر أبو الغيط، وفقًا لبيان صادر عن الجامعة العربية اليوم، عن اعتزاز الجامعة بالعلاقات المتميزة التي تربطها بحكومة جنوب السودان، مشيداً بالدور الذي تضطلع به جنوب السودان في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وخاصة من خلال رعايتها لمفاوضات سلام جوبا بين الحكومة السودانية والحركات السودانية المسلحة.من جانبه، أثنى وزير التعليم العالي بجنوب السودان على الدعم الذي تقدمه الجامعة العربية ودولها الأعضاء لجنوب السودان من أجل بناء دعائم الأمن والاستقرار والتنمية، معربًا عن تطلعه لتوسيع أوجه التعاون العربي مع جنوب السودان وخاصة في مجال التبادل العلمي والأكاديمي وبناء القدرات الذاتية وتأهيل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتقديم مزيد من المنح الدراسية للطلاب من أبناء جنوب السودان.// انتهى //16:34ت م0147