الرياض 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسحقق الإسباني خاومي ماسيا المركز الأول في سباق جائزة تيرويل الإسبانية في فئة "موتو 3" ضمن بطولة العالم للدراجات النارية اليوم على حلبة "موتورلاند أراغون"، في حين عزز مواطنه ألبرت أريناس صدارته للترتيب العام بحلوله رابعاً.وتقدم ماسيا الذي حقق المركز الأول الأسبوع الماضي أيضا على الحلبة ذاتها خلال سباق جائزة أراغون الكبرى، على اليابانيين أيومو ساساكي وكايتو توبا (كاي تي إم), فيما تمكن أريناس صاحب المركز الرابع في السباق، من توسيع الفارق في صدارة بطولة العالم إلى 19 نقطة عن الياباني إي إيغورا الذي حل تاسعاً، وذلك قبل نهاية الموسم بثلاثة سباقات.// انتهى //16:38ت م0148