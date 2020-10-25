مكة المكرمة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واساعتمدت جمعية القلب السعودية مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة كمركز تدريبي للإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS).وأكد المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور وائل الميمني أن الاعتراف يأتي ثمرة للجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها مركز الشؤون الأكاديمية والتدريب بمنسوبيه كافة بدعم متواصل من وزارة الصحة ممثلة في التجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة لرفع كفاءة التدريب بالمستشفى.وبين أن المركز معتمد كذلك من قبل جمعية القلب الأمريكية كأحد المراكز التدريبية لبرامج الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم بفضل الله ثم بفضل الإمكانات والاشتراطات الخاصة بالجمعية لافتا النظر إلى أن المركز يستأنف حاليا دوراته وفق الإجراءات والاحترازات المطبقة لمواجهة فايروس كرونا المستجد.يذكر أن المركز عقد 77 دورة خلال العام الماضي بين أساسية ومتقدمة.انتهـى16:40ت م0149