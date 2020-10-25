جيزان 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأطلق معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم ، مبادرة دعم طلاب وطالبات الجامعة بأجهزة الحاسب الآلي المحمول، بهدف توفير الخدمات التعليمية للطلبة وفق أعلى المعايير التقنية المعتمدة.وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي أن المبادرة تأتي ضمن أهداف العمادة لدعم طلبة الجامعة خلال مسيرتهم التعليمية لاسيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تستدعي تهيئة السبل الداعمة لاستمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف.وأشار الدكتور الحكمي إلى أن هذه المبادرة متاحة لجميع طلبة الجامعة وحددت بعدد من الشروط والضوابط، منها تطبيق ضوابط الإعانة وفق لائحة صناديق الطلبة في المؤسسات التعليمية.// انتهى //17:04ت م0150