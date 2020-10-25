ظهران الجنوب 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسنظم المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة ظهران الجنوب أمس، الملتقى الكشفي الافتراضي الأول بعنوان "الفرق الكشفية ودورها في مواجهة الأزمات "بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي، وأكثر من ٤٠٠ مشارك ومشاركة.وافتتح الملتقى بكلمة للدكتور الحفظي أكد خلالها على الدور المميز للفرق الكشفية في جميع الأعمال التطوعية، وخاصة في مواجهة فيروس كورونا.واشتمل الملتقى على ثلاثة محاور هي"بصمات كشفية لخدمة مجتمعية" نوقشت خلاله بعض المبادرات المجتمعية في مواجهة "كورونا‬" ، ومحور "جمعتنا .. نعود بحذر" الذي خصص للحدث عن آليات تنفيذ هذه المبادرة ونتائجها في مواجهة أزمة الفيروس العالمي وعودة المصلين للمساجد بأمان.وفي المحور الثالث " الدور الكشفي في مواجهة الأزمات" تم شرح بعض الأعمال التطوعية الاجتماعية التي نفذها منسوبو الكشافة منذ بدء مواجهة خطر "كورونا" .بعد ذلك استعرض عدد من المبادرات التي نفذتها الكلية التقنية للبنات بمحايل عسير والمعهد الصناعي الثانوي بالحريضة، والكلية التقنية للبنات بخميس مشيط، وجمعية "مرشدات"، والمعهد الصناعي الثانوي، وفرع الكلية التقنية بظهران الجنوب.// انتهى//17:05ت م0151