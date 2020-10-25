الدرب 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسشرعت جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب اليوم، في توزيع 500 سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها، ضمن مبادرة جمعية البر الخيرية بجازان تحت شعار "باسقات الخير".وأوضح رئيس الجمعية عمر بن علي شبلي أن المبادرة تأتي استمراراً للشراكة والجهود بين جمعية جازان والجمعيات الخيرية بمحافظات المنطقة لتحقيق أفضل الخدمات للفئات المشمولة بمبادرة "باسقات الخير"، التي تضم مواد غذائية مكتملة الأصناف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً .يذكر أن المبادرة التي أطلقتها جمعية البر بجازان مؤخراً، تستهدف توزيع أكثر من 20 ألف سلة غذائية على معظم الجمعيات الخيرية ولجان التنمية لتشمل العديد من فئات المجتمع وبالأخص أصحاب الدخل اليومي والمحدود.// انتهى //17:55ت م0183