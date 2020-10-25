عمّان 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالي إلى 53087 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1183 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 39 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 579 حالة.// انتهى //17:59ت م0184