الباحة 08 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 25 أكتوبر 2020 م واسنظمت جمعية الثقافة والفنون في الباحة بالشراكة مع صحة المنطقة أمس، ندوة بعنوان "الصحة النفسية وجودة الحياة", وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.وأكد الاستشاري النفسي الدكتور محمد عبدالله الشاووش خطورة التردي في المرض والسكوت عنه بذريعة الخجل ، ولفت الانتباه إلى ما استشعرته رؤية المملكة من أهمية الصحة النفسية وما تبنته من تركيز على استراتيجية جودة الحياة القائم على أسس لتحسين نمط حياتنا وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن .// انتهى //18:09ت م0187